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На Одещині водій травмував співробітника ТЦК, протягнувши його на дверцятах авто – відео

17:16, 6 грудня 2024
Водій відмовився пред’явити документи працівнику ТЦК та рушив, протягнувши військового на дверцятах авто.
На Одещині водій травмував співробітника ТЦК, протягнувши його на дверцятах авто – відео
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В Одеській області розслідують інцидент, під час якого водій травмував співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, протягнувши його на дверцятах машини.

На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як чоловік у військовій формі тримається за відчинені дверцята автомобіля, що рухається.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК, конфлікт виник після того, як військовий вимагав у водія пред’явити військово-облікові документи. Водій відмовився, поводився агресивно, а згодом раптово рушив з місця, протягнувши співробітника на значну відстань.

Внаслідок інциденту працівник ТЦК отримав струс головного мозку та був госпіталізований.

Керівництво обласного ТЦК засудило агресивну поведінку водія, зазначивши, що такі дії є неприпустимими щодо військовослужбовців, які виконують важливі завдання для забезпечення обороноздатності країни.

«Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію та засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України та через стан здоров’я були переведені у тилові підрозділі, де виконують важливу роботу з забезпечення обороноздатності країни», – йдеться в офіційній заяві.

Військові наголосили, що випадок перебуває під контролем, а винних у травмуванні співробітника буде покарано згідно із законодавством. Наразі триває розслідування обставин події.

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Одеса ТЦК мобілізація

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