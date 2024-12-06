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В Україні посилять контроль за обігом харчових добавок і БАДів — що зміниться

11:15, 6 грудня 2024
Рада ухвалила законопроект, який посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових добавок, що не відповідають вимогам законодавства.
В Україні посилять контроль за обігом харчових добавок і БАДів — що зміниться
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, який усуває недоліки контролю за виробництвом і обігом дієтичних добавок №11389.

Документ встановлює чіткі правила для введення дієтичних добавок в обіг. Він надає Міністерству охорони здоров’я право затверджувати перелік дозволених вітамінів, мінералів та інших речовин з поживними або фізіологічними властивостями, а також визначати їхні максимально допустимі дози, дозволені до застосування у дієтичних добавках.

Ухвалений закон встановлює чіткі правила для введення дієтичних добавок в обіг.

Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбук прокоментував ухвалення закону. 

Він підкреслив, що цей документ приводить українське законодавство до вимог відповідної директиви ЄС та усуває можливість продавати ліки під виглядом БАДів.

"В усьому світі призначення біологічно активних добавок є допоміжним. Тому їхнє регулювання має відрізнятися від обігу ліків. Наразі на ринку фіксуємо десятки випадків, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоров’я", - написав Радуцький.

Він пояснив, що ухвалений закон визначає чіткі механізми введення в обіг дієтичних добавок та перелік компонентів, які можуть використовуватися для їхнього виробництва, посилює відповідальність за виробництво та продаж добавок, які не відповідають вимогам законодавства.

Радуцький зазначив, що до другого читання Комітет отримав 71 поправку від колег. Серед основних змін, порівняно з документом, ухваленим у першому читанні, варто відзначити таку: дієтичні добавки, які були в продажу до набуття чинності закону, дозволено реалізовувати ще протягом трьох років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за продаж БАДів, інгредієнти яких відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, юридичних осіб штрафуватимуть на 640 тисяч грн, а ФОПів — на 600 тисяч грн. 

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