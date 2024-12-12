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АРМА оголосило конкурс на управління арештованими активами заводу «Бетонбуд»

20:22, 12 грудня 2024
АРМА шукає оцінювачів і управителів для арештованих активів «Бетонбуду».
АРМА оголосило конкурс на управління арештованими активами заводу «Бетонбуд»
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Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало конкурси на обрання оцінювача та управителя нових активів заводу «Бетонбуд», які додатково арештовано правоохоронцями. Про це повідомляє АРМА.

До переданих активів входять сучасне обладнання для виробництва бетону, ангар для зберігання сипучих матеріалів, складські та офісні приміщення. У вересні 2024 року Личаківський районний суд Львова передав в управління АРМА такі об’єкти: два бетонні вузли, мобільний металозмішувач, нежитлові будівлі (лабораторія та офіс), ангар, система електропостачання, вагонна вага, платформа для перевантаження цементу та інше.

Зазначений комплекс має значні виробничі потужності та раніше займав провідні позиції на ринку будівельних матеріалів Львівщини.

АРМА вже проводила аналогічні конкурси у липні 2024 року, оголосивши відбір управителів для частини активів цього ж заводу. Участь можуть взяти всі зацікавлені, які відповідають кваліфікаційним вимогам, включно з іноземними компаніями.

Після ринкових консультацій та встановлення критеріїв відбору, активи будуть опубліковані на платформі Prozorro для прозорого проведення конкурсу.

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Львів АРМА

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