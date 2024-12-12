В Укренерго повідомили, як діятимуть графіки відключень світла на 13 грудня

Укренерго запровадило нові графіки відключень електроенергії для населення та бізнесу на 13 грудня.

В п'ятницю, 13 листопада, графіки погодинного вимкнення електроенергії для населення діятимуть з 6:00 до 21:00. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Як повідомила компанія, з 6:00 до 8:00 і з 19:00 до 21:00 відключатимуть одну чергу споживачів, з 8:00 до 19:00 - дві черги одночасно.

Для промисловості з 6:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Виходячи з розрахунків операторів системи розподілу е/е, такі обмеження означають, що кожну з 6 черг, на які розділені побутові споживачі регіонів, відключатимуть протягом дня 1-2 рази приблизно по 3-4 години.

Нагадаємо, 12 грудня графіки відключення світла діють з 07:00 до 22:00.

Додамо, Міністерство енергетики України впровадило нові принципи застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, які торкнуться населення, бізнесу та критично важливих об’єктів.

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