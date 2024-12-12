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Воїни мають проходити військову підготовку під керівництвом командирів – Президент Зеленський

17:13, 12 грудня 2024
Володимир Зеленський наголосив на необхідності змін у підготовці військових в навчальних центрах.
Воїни мають проходити військову підготовку під керівництвом командирів – Президент Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з воїнами у межах робочої поїздки до Запоріжжя наголосив, що головне питання, яке постає – це підготовка наших військових.

За словами Глави держави, необхідні зміни в навчальних центрах та осучаснення цієї системи.

«Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання», - зазначив Президент.

Також Володимир Зеленський наголосив на питанні забезпечення дронами та роботі з ними. За його словами, є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів.

Глава держави зазначив, що заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса перебуватиме в постійній комунікації з бойовими командирами.

«Маємо досягти максимальних результатів у всіх питаннях. Досвід бойових бригад потрібно враховувати при ухваленні рішень на всіх рівнях», - наголосив Президент.

Напередодні Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський після службової наради з питань підвищення якісті підготовки військовослужбовців заявив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їхнього навчання повинен використовуватись принцип «командир навчається з підлеглими».

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