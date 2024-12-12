Воины должны проходить военную подготовку под руководством командиров – Президент Зеленский

Владимир Зеленский отметил необходимость изменений в подготовке военных в учебных центрах.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с воинами в рамках рабочей поездки в Запорожье подчеркнул, что главный вопрос – это подготовка наших военных.

По словам главы государства, необходимы изменения в учебных центрах и осовременивание этой системы.

«Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задания», - отметил Президент.

Также Владимир Зеленский отметил вопрос обеспечения дронами и работы с ними. По его словам, есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию неотложных потребностей подразделений.

Глава государства отметил, что заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.

«Должны достичь максимальных результатов во всех вопросах. Опыт боевых бригад следует учитывать при принятии решений на всех уровнях», - подчеркнул Президент.

Накануне Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский после служебного совещания по вопросам повышения качества подготовки военнослужащих заявил, что каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому в ходе их обучения должен использоваться принцип «командир учится с подчиненными».

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