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Брак за 2000 долларов ради выезда за границу — пограничники разоблачили псевдосупругов

20:08, 12 декабря 2024
Женщина рассказала пограничникам, что хотела подзаработать.
Брак за 2000 долларов ради выезда за границу — пограничники разоблачили псевдосупругов
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Во Львовской области пограничники разоблачили мужчину и женщину, которые заключили фиктивный брак, чтобы выехать в Польшу.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, житель женился на дончанке, женщине с инвалидностью II группы, чтобы выехать за границу. Их планы разоблачили в пункте пропуска «Шегини».

«48-летний мужчина и 50-летняя женщина сначала рассказывали, что едут якобы навестить брата жены в Германии. Когда же женщина поняла, что за такой брак по расчету ей грозит уголовная ответственность, рассказала, что действительно хотела подзаработать», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за услуги жены она должна получить 2 тыс. долларов США – тысячу женщина получила до пересечения границы мужчиной, еще тысячу он должен был отдать после пересечения границы.

«Будущие супруги познакомились в Ровно. Женщина приезжала туда навещать своего реального любимого, который находится в месте лишения свободы. Брак «пара» заключил 8 ноября этого года», - добавили пограничники.

Оперативные сотрудники 7 пограничного Карпатского отряда направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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брак пограничники Государственная пограничная служба

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