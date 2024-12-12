Шлюб за 2000 доларів заради виїзду за кордон — прикордонники викрили псевдоподружжя

На Львівщині прикордонники викрили чоловіка та жінку, які уклали фіктивний шлюб, щоб виїхати у Польщу.
Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, рівнянин одружився на донеччанці, жінці з інвалідністю II групи, щоб виїхати за кордон. Їх плани викрили в пункті пропуску «Шегині».
«48-річний чоловік та 50-річна жінка спочатку розповідали, що їдуть нібито відвідати брата дружини в Німеччині. Коли ж жінка зрозуміла, що за такий шлюб по розрахунку їй загрожує кримінальна відповідальність, розповіла, що насправді хотіла підзаробити», - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за послуги дружини вона мала отримати 2 тис. доларів США - тисячу жінка отримала до перетину кордону чоловіком, ще тисячу він мав віддати після перетину кордону.
«Майбутнє подружжя познайомились у Рівному. Жінка приїжджала туди навідувати свого реального коханого, який перебуває у місці позбавлення волі. Шлюб «пара» уклала 8 листопада цього року», - додали прикордонники.
Оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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