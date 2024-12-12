Практика судів
  1. В Україні

Шлюб за 2000 доларів заради виїзду за кордон — прикордонники викрили псевдоподружжя

20:08, 12 грудня 2024
Жінка розповіла прикордонникам, що хотіла підзаробити.
Шлюб за 2000 доларів заради виїзду за кордон — прикордонники викрили псевдоподружжя
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині прикордонники викрили чоловіка та жінку, які уклали фіктивний шлюб, щоб виїхати у Польщу.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, рівнянин одружився на донеччанці, жінці з інвалідністю II групи, щоб виїхати за кордон. Їх плани викрили в пункті пропуску «Шегині».

«48-річний чоловік та 50-річна жінка спочатку розповідали, що їдуть нібито відвідати брата дружини в Німеччині. Коли ж жінка зрозуміла, що за такий шлюб по розрахунку їй загрожує кримінальна відповідальність, розповіла, що насправді хотіла підзаробити», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за послуги дружини вона мала отримати 2 тис. доларів США - тисячу жінка отримала до перетину кордону чоловіком, ще тисячу він мав віддати після перетину кордону.

«Майбутнє подружжя познайомились у Рівному. Жінка приїжджала туди навідувати свого реального коханого, який перебуває у місці позбавлення волі. Шлюб «пара» уклала 8 листопада цього року», - додали прикордонники.

Оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

шлюб прикордонники Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Інститут нарадчої кімнати у судах скасують – комітет погодив законопроект до прийняття в цілому.

Дисциплінарна відповідальність не повинна підривати незалежність судової влади – КРЄС оприлюднила свіжий Висновок

КРЄС оприлюднила Висновок щодо дисциплінарної відповідальності суддів – коментар судді КСУ, представника від України у КРЄС Віктора Городовенка, який брав участь в його підготовці.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Байден збирається заветувати прийнятий Сенатом закон щодо зменшення навантаження на суддів, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Справа у тому, що цей закон розширює кількість вакансій, на які можна призначити суддів, і відповідно, може надати Дональду Трампу широкі можливості призначення федеральних суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді