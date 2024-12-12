В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключений света на 13 декабря

Укрэнерго ввело новые графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса на 13 декабря.

В пятницу, 13 ноября, графики почасового отключения электроэнергии для населения будут действовать с 6:00 до 21:00.

Как сообщила компания, с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 21:00 будут отключать одну очередь потребителей, с 8:00 до 19:00 – две очереди одновременно.

Для промышленности с 6:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности.

Исходя из расчетов операторов системы распределения э/э, такие ограничения означают, что каждая из 6 очередей, на которые разделены бытовые потребители регионов, будут отключаться в течение дня 1-2 раза примерно по 3-4 часа.

Напомним, 12 декабря графики отключения света действуют с 07:00 до 22:00.

Добавим, Министерство энергетики Украины внедрило новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, которые коснутся населения, бизнеса и критически важных объектов.

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