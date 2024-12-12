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АРМА объявило конкурс на управление арестованными активами завода «Бетонбуд»

20:22, 12 декабря 2024
АРМА ищет оценщиков и управляющих для арестованных активов «Бетонбуда».
АРМА объявило конкурс на управление арестованными активами завода «Бетонбуд»
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Агентство по розыску и менеджменту активов начало конкурсы на избрание оценщика и управляющего новых активов завода «Бетонбуд», которые дополнительно арестованы правоохранителями. Об этом сообщает АРМА.

В переданные активы входят современное оборудование для производства бетона, ангар для хранения сыпучих материалов, складские и офисные помещения. В сентябре 2024 года Лычаковский районный суд Львова передал в управление АРМА такие объекты: два бетонных узла, мобильный металлосмеситель, нежилые здания (лаборатория и офис), ангар, система электроснабжения, вагонные весы, платформа для перегрузки цемента и прочее.

Указанный комплекс имеет значительные производственные мощности и ранее занимал ведущие позиции на рынке строительных материалов Львовщины.

АРМА уже проводила аналогичные конкурсы в июле 2024 года, объявив отбор управляющих для части активов этого же завода. Участие могут принять все заинтересованные, которые соответствуют квалификационным требованиям, включая иностранные компании.

После рыночных консультаций и установления критериев отбора, активы будут опубликованы на платформе Prozorro для прозрачного проведения конкурса.

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Львов АРМА

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