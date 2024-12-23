У Костянтинівці Донецької області через авіаудар пошкоджено будівлю суду, фото

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці.

Фото: поліція

Служба судової охорони повідомляє, що 22 грудня внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі системи правосуддя міста Костянтинівка Донецької області.

За попередньою інформацією відбулось руйнування адмністративної будівлі внаслідок влучання керованими авіабомбами.

Серед працівників установи та співробітників Служби судової охорони постраждалих немає.

У прокуратурі Донецької області додали, що внаслідок обстрілу пошкоджено також багатоповерхові та приватні будинки.

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