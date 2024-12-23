Як нацгвардійцям перевестися між підрозділами НГУ в Армія+

Вже тиждень як в застосунку Армія+ нацгвардійці можуть перевестися між підрозділами НГУ. Як зазначають у Міноборони, головне відповідати умовам алгоритму зміни місця служби.
Так, для початку потрібно розібратись, звідки і куди ви хочете перевестись.
«Якщо спрощено, то майже немає обмежень для переведень з частин, які не ведуть бойові дії, до підрозділів, які залучені до бойової роботи», - вказують у Міноборони.
Також без погодження командира можна перевестися, якщо військовий:
В інфографіці нижче детально розписані важливі аспекти:
Також військовослужбовці можуть через застосунок Армія+ повернутися з СЗЧ – у Міноборони повідомили як.
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