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Як нацгвардійцям перевестися між підрозділами НГУ в Армія+

15:14, 23 грудня 2024
Як в застосунку Армія+ працює зміна місця служби для НГУ.
Як нацгвардійцям перевестися між підрозділами НГУ в Армія+
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Вже тиждень як в застосунку Армія+ нацгвардійці можуть перевестися між підрозділами НГУ. Як зазначають у Міноборони, головне відповідати умовам алгоритму зміни місця служби.

Так, для початку потрібно розібратись, звідки і куди ви хочете перевестись.

«Якщо спрощено, то майже немає обмежень для переведень з частин, які не ведуть бойові дії, до підрозділів, які залучені до бойової роботи», - вказують у Міноборони.

Також без погодження командира можна перевестися, якщо військовий:

  • має висновок ВЛК;
  • зараз перебуває у розпорядженні;
  • входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись в підрозділ, що виконує бойову роботу.

В інфографіці нижче детально розписані важливі аспекти:

Також військовослужбовці можуть через застосунок Армія+ повернутися з СЗЧ – у Міноборони повідомили як.

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Нацгвардія Армія+

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