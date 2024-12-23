Как нацгвардейцам перевестись между подразделениями НГУ в Армия+

Как в приложении Армия+ работает смена места службы для НГУ.

Уже неделю, как в приложении Армия+, нацгвардейцы могут перевестись между подразделениями НГУ. Как отмечают в Минобороны, главное соответствовать условиям алгоритма смены места службы.

Да, для начала нужно разобраться, откуда и куда вы хотите перевестись.

«Если упрощено, то почти нет ограничений для переводов из частей, не ведущих боевые действия, в подразделения, привлеченные к боевой работе», - указывают в Минобороны.

Также без согласования командира можно перевестись, если военный:

- имеет заключение ВЛК;

- сейчас находится в распоряжении;

- входит в рядовой или сержантский состав и хочет перевестись в подразделение, выполняющее боевую работу.

В инфографике ниже подробно расписаны важные аспекты:

Также военнослужащие могут через приложение Армия+ вернуться с СЗЧ – в Минобороны сообщили как.

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