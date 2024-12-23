У Німеччині заарештували чоловіка, який в TikTok погрожував скоїти злочини на різдвяному ярмарку

У Бремергафені заарештовано 67-річного чоловіка за погрози вбивств.

Фото: Reuters

Поліція Бремергафена заарештувала 67-річного чоловіка, який, за повідомленнями, погрожував здійснити серйозні злочини на різдвяному ярмарку. Інцидент стався після того, як відео, на якому він зробив погрози, набуло популярності в TikTok, повідомляє Spiegel.

Чоловік, на якому було видно серйозність намірів, оголосив, що буде різати ножем будь-кого, хто виглядатиме «арабським або південним». «Будь-кого. Я візьму з собою достатньо ножів», – заявив він у відео.

Після того, як відео стало відоме, поліція швидко ідентифікувала його та затримала в одному з районів міста в неділю ввечері. Відомо, що небезпеки для громадськості наразі немає.

Різдвяний ярмарок у Бремергафені триває до 30 грудня і проходить у пішохідній зоні міста. Після події в Магдебурзі, де на різдвяному ринку трапився напад із наїздом на відвідувачів, що призвів до п’яти смертей і понад 200 поранених, органи безпеки особливо уважно ставляться до заходів безпеки на різдвяних ярмарках.

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