Валідацію резервних копій держреєстрів планують провести 24 грудня

У Мін'юсті зазначили, що насамперед буде відновлено Єдиний реєстр довіреностей, Реєстр спеціальних бланків і нотаріальних документів, Спадковий реєстр.

Валідацію резервних копій державних реєстрів буде проведено 24 грудня. Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

«На сьогодні розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів. Завтра вже буде проведено валідацію резервних копій, і прогнозується початок відновлення згідно з узгодженим планом. Платформи вже сформовані, розпочинається їхнє безпосереднє наповнення», - сказав він.

Він зазначив, що насамперед буде відновлено Єдиний реєстр довіреностей, Реєстр спеціальних бланків і нотаріальних документів, Спадковий реєстр, а далі – Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр і Державний реєстр майнових прав.

Водночас заступник міністра констатував, що функціональних можливостей запускати всі ці реєстри по черзі немає, оскільки вони пов'язані між собою, і їх буде запущено в комплексі.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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