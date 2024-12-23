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Валидацию резервных копий госреестров планируют провести 24 декабря

12:38, 23 декабря 2024
В Минюсте отметили, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр.
Валидацию резервных копий госреестров планируют провести 24 декабря
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Валидация резервных копий государственных реестров будет проведена 24 декабря. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

«На сегодняшний день начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий, и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы, начинается их непосредственное наполнение», - сказал он.

Он отметил, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр, а далее – Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.

В то же время заместитель министра констатировал, что функциональных возможностей запускать все эти реестры поочередно нет, поскольку они связаны между собой, и их будет запущено в комплексе.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст

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