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В Германии арестовали мужчину, который в TikTok угрожал совершить преступления на рождественской ярмарке

16:44, 23 декабря 2024
В Бремергафене арестован 67-летний мужчина за угрозы убийств.
В Германии арестовали мужчину, который в TikTok угрожал совершить преступления на рождественской ярмарке
Фото: Reuters
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Полиция Бремергафена арестовала 67-летнего мужчину, который, по сообщениям, угрожал совершить серьезные преступления на рождественской ярмарке. Инцидент произошел после того, как видео, на котором он сделал угрозы, приобрело популярность в TikTok, сообщает Spiegel.

Мужчина, на котором было видно серьезность намерений, объявил, что будет резать ножом любого, кто будет выглядеть «арабским или южным». «Любого. Я возьму с собой достаточно ножей», - заявил он в видео.

После того, как видео стало известно, полиция быстро идентифицировала его и задержала в одном из районов города в воскресенье вечером. Известно, что опасности для общественности пока нет.

Рождественская ярмарка в Бремерхафене продолжается до 30 декабря и проходит в пешеходной зоне города. После происшествия в Магдебурге, где на рождественском рынке произошло нападение с наездом на посетителей, что привело к пяти смертям и более 200 раненых, органы безопасности особенно внимательно относятся к мерам безопасности на рождественских ярмарках.

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полиция Германия TikTok

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