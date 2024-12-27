Як держави-партнери посилюють Сили оборони України – 8 напрямами коаліцій

Міжнародна підтримка Збройних Сил України організована в межах роботи восьми коаліцій спроможностей, що координують надання озброєння, техніки та підготовки військових. Такий підхід запроваджено у вересні 2023 року в межах формату «Рамштайн 2.0». Про це повідомили в Міноборони.
Перехід до коаліційної моделі допомоги дозволив відмовитися від двосторонніх угод, підвищити системність і значно збільшити обсяги постачання. Серед ключових напрямів:
Кожна коаліція має країну-лідера, яка координує її діяльність. Деякі країни очолюють одразу кілька коаліцій. Наприклад, США керують напрямами авіації та артилерії, Франція – інтегрованої ППО/ПРО, Німеччина – бронетехніки, Велика Британія – морських операцій і дронів.
Серед найактивніших коаліцій:
Робота в коаліціях передбачає не лише забезпечення української армії сучасною технікою, а й посилення взаємосумісності з НАТО, що сприяє інтеграції України до Альянсу.
Франція, Чехія, Іспанія, Данія та інші європейські партнери беруть участь у кількох ініціативах одночасно, розширюючи можливості ЗСУ та підтримуючи стабільність на лінії фронту.
Головним завданням є постачання західної техніки та озброєння для підтримки обороноздатності України, а також забезпечення гуманітарного та військового розмінування. Коаліції стають рушійною силою у зміцненні української оборони та наближенні до стандартів НАТО.
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