Як держави-партнери посилюють Сили оборони України – 8 напрямами коаліцій

США, Франція, Німеччина – лідери коаліцій для підтримки ЗСУ.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Міжнародна підтримка Збройних Сил України організована в межах роботи восьми коаліцій спроможностей, що координують надання озброєння, техніки та підготовки військових. Такий підхід запроваджено у вересні 2023 року в межах формату «Рамштайн 2.0». Про це повідомили в Міноборони.

Перехід до коаліційної моделі допомоги дозволив відмовитися від двосторонніх угод, підвищити системність і значно збільшити обсяги постачання. Серед ключових напрямів:

авіаційні спроможності;

морські операції;

інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона (ППО/ПРО);

артилерія;

бронетехніка та маневреність;

дрони;

розмінування;

ІТ-рішення.

Кожна коаліція має країну-лідера, яка координує її діяльність. Деякі країни очолюють одразу кілька коаліцій. Наприклад, США керують напрямами авіації та артилерії, Франція – інтегрованої ППО/ПРО, Німеччина – бронетехніки, Велика Британія – морських операцій і дронів.

Серед найактивніших коаліцій:

дронів (16 країн);

розмінування (21 країна);

авіаційних спроможностей, інтегрованої ППО/ПРО, бронетехніки та артилерії (по 14-16 країн);

морських операцій (6 країн, з перспективою розширення до 17).

Робота в коаліціях передбачає не лише забезпечення української армії сучасною технікою, а й посилення взаємосумісності з НАТО, що сприяє інтеграції України до Альянсу.

Франція, Чехія, Іспанія, Данія та інші європейські партнери беруть участь у кількох ініціативах одночасно, розширюючи можливості ЗСУ та підтримуючи стабільність на лінії фронту.

Головним завданням є постачання західної техніки та озброєння для підтримки обороноздатності України, а також забезпечення гуманітарного та військового розмінування. Коаліції стають рушійною силою у зміцненні української оборони та наближенні до стандартів НАТО.

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