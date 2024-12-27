Как государства-партнеры усиливают Силы обороны Украины – 8 направлениям коалиций

Международная поддержка Вооруженных Сил Украины организована в рамках работы восьми коалиций возможностей, координирующих предоставление вооружения, техники и подготовки военных. Такой подход введен в сентябре 2023 года в рамках формата «Рамштайн 2.0». Об этом сообщили в Минобороны.
Переход к коалиционной модели помощи позволил отказаться от двусторонних соглашений, повысить системность и значительно увеличить объемы поставок. Среди ключевых направлений:
Каждая коалиция имеет страну-лидера, которая координирует ее деятельность. Некоторые страны возглавляют сразу несколько коалиций. Например, США руководят направлениями авиации и артиллерии, Франция - интегрированной ПВО/ПРО, Германия - бронетехники, Великобритания - морских операций и дронов.
Среди самых активных коалиций:
Работа в коалициях предусматривает не только обеспечение украинской армии современной техникой, но и усиление взаимосовместимости с НАТО, что способствует интеграции Украины в Альянс.
Франция, Чехия, Испания, Дания и другие европейские партнеры участвуют в нескольких инициативах одновременно, расширяя возможности ВСУ и поддерживая стабильность на линии фронта.
Главной задачей является поставка западной техники и вооружения для поддержки обороноспособности Украины, а также обеспечение гуманитарного и военного разминирования. Коалиции становятся движущей силой в укреплении украинской обороны и приближении к стандартам НАТО.
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