Как государства-партнеры усиливают Силы обороны Украины – 8 направлениям коалиций

США, Франция, Германия – лидеры коалиций для поддержки ВСУ.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Международная поддержка Вооруженных Сил Украины организована в рамках работы восьми коалиций возможностей, координирующих предоставление вооружения, техники и подготовки военных. Такой подход введен в сентябре 2023 года в рамках формата «Рамштайн 2.0». Об этом сообщили в Минобороны.

Переход к коалиционной модели помощи позволил отказаться от двусторонних соглашений, повысить системность и значительно увеличить объемы поставок. Среди ключевых направлений:

авиационные способности;

морские операции;

интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона (ПВО/ПРО);

артиллерия;

бронетехника и маневренность;

дроны;

разминирование;

ИТ-решения.

Каждая коалиция имеет страну-лидера, которая координирует ее деятельность. Некоторые страны возглавляют сразу несколько коалиций. Например, США руководят направлениями авиации и артиллерии, Франция - интегрированной ПВО/ПРО, Германия - бронетехники, Великобритания - морских операций и дронов.

Среди самых активных коалиций:

дронов (16 стран);

разминирования (21 страна);

авиационных возможностей, интегрированной ПВО/ПРО, бронетехники и артиллерии (по 14-16 стран);

морских операций (6 стран, с перспективой расширения до 17).

Работа в коалициях предусматривает не только обеспечение украинской армии современной техникой, но и усиление взаимосовместимости с НАТО, что способствует интеграции Украины в Альянс.

Франция, Чехия, Испания, Дания и другие европейские партнеры участвуют в нескольких инициативах одновременно, расширяя возможности ВСУ и поддерживая стабильность на линии фронта.

Главной задачей является поставка западной техники и вооружения для поддержки обороноспособности Украины, а также обеспечение гуманитарного и военного разминирования. Коалиции становятся движущей силой в укреплении украинской обороны и приближении к стандартам НАТО.

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