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На Прикарпатті легковик влетів у фуру — 5 людей загинули, фото

23:58, 31 грудня 2024
У аварії за участі легковика та та вантажівки загинуло п’ятеро молодих людей, серед них - неповнолітні.
На Прикарпатті легковик влетів у фуру — 5 людей загинули, фото
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У селі Насташине на Прикарпатті внаслідок аварії за участю легкового та вантажного автомобілів загинули п'ять осіб.

Рятувальники деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчат та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження.

У поліції уточнили, що 20-річний водій легковика BMW 520, мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість і на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху, після чого зіткнувся з вантажівкою DAF. За кермом фури перебував 52-річний мешканець Молдови.

Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам. 

"У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки,  загинули на місці. Водія вантажівки перевірено на стан сп’яніння. Він тверезий", – розповіли правоохоронці.

 

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ДТП

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