Володимир Зеленський заявив, що після його візиту до пораненого військового, той почав ходити — відео

Президент стверджує, що військовий, який не підводився на ноги, почав ходити після зустрічі з ним.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що після його візиту до військового, який не міг ходити, він почав підводитися на ноги. Про це Глава держави розповів у інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

За його словами, поранений військовослужбовець був у американських лікарнях, а після зустрічі з Президентом почав ходити.

«Хлопець, я з ним фоткався, він не ходив. Він працює над цим у США, він там був у лікарні і тут йому допомагали. Мені надійшло повідомлення перед інтерв'ю і він каже: "Приїжджав президент, і я почав ходити", - заявив Зеленський