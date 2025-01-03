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Володимир Зеленський заявив, що після його візиту до пораненого військового, той почав ходити — відео

12:17, 3 січня 2025
Президент стверджує, що військовий, який не підводився на ноги, почав ходити після зустрічі з ним.
Володимир Зеленський заявив, що після його візиту до пораненого військового, той почав ходити — відео
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Президент України Володимир Зеленський стверджує, що після його візиту до військового, який не міг ходити, він почав підводитися на ноги. Про це Глава держави розповів у інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

За його словами, поранений військовослужбовець був у американських лікарнях, а після зустрічі з Президентом почав ходити.

«Хлопець, я з ним фоткався, він не ходив. Він працює над цим у США, він там був у лікарні і тут йому допомагали. Мені надійшло повідомлення перед інтерв'ю і він каже: "Приїжджав президент, і я почав ходити", - заявив Зеленський

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президент військові Володимир Зеленський

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