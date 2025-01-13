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Німеччина передала Україні першу самохідну артилерійську установку RCH 155

18:00, 13 січня 2025
Україна отримала першу з 54 високотехнологічних артилерійських установок від Німеччини.
Німеччина передала Україні першу самохідну артилерійську установку RCH 155
Фото: KNDS
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно передав Україні першу з 54 самохідних артилерійських установок RCH 155. Церемонія відбулася на території заводу компанії Rheinmetall у місті Кассель за участі посла України у ФРН. Про це повідомляє Welt.

Передача відбулася на виробничій базі Rheinmetall, яка займається виготовленням цих бойових систем. Наразі невідомо, чи САУ буде негайно відправлено до України, чи спершу використовуватиметься для тренувань українських екіпажів у Німеччині.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) — сучасна німецька самохідна артилерійська установка, створена компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вона базується на шасі бронетранспортера Boxer і оснащена високотехнологічною артилерійською системою AGM (Artillery Gun Module).

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Німеччина зброя

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