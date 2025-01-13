Германия передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155

Украина получила первую из 54 высокотехнологичных артиллерийских установок от Германии.

Фото: KNDS

Министр обороны Германии Борис Писториус официально передал Украине первую из 54 самоходных артиллерийских установок RCH 155. Церемония состоялась на территории завода компании Rheinmetall в городе Кассель при участии посла Украины в ФРГ. Об этом сообщает Welt.

Передача состоялась на производственной базе Rheinmetall, которая занимается изготовлением этих боевых систем. Пока неизвестно, САУ будет немедленно отправлено в Украину или сначала будет использоваться для тренировок украинских экипажей в Германии.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - современная немецкая самоходная артиллерийская установка, созданная компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Она базируется на шасси бронетранспортера Boxer и оснащена высокотехнологичной артиллерийской системой AGM (Artillery Gun Module).

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