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Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва для переговорів

11:36, 3 лютого 2025
Польща та Україна обговорюють зміцнення співпраці в оборонній промисловості.
Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва для переговорів
Фото: Х / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик разом із делегацією прибув до Києва для обговорення зміцнення співпраці в оборонній промисловості.

Як повідомило Міністерство оборони Польщі, на Київському залізничному вокзалі Томчика зустріли тимчасовий повірений у справах посольства Польщі Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони полковник Даріуш Слота.

У рамках візиту польський посадовець проведе зустрічі з представниками українського уряду та оборонної промисловості. Разом із керівництвом польського оборонного концерну PGZ він обговорить подальше посилення взаємодії між країнами в оборонному секторі.

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Польща Київ оборона

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