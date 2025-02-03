Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва для переговорів

Польща та Україна обговорюють зміцнення співпраці в оборонній промисловості.

Фото: Х / Ministerstwo Obrony Narodowej

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик разом із делегацією прибув до Києва для обговорення зміцнення співпраці в оборонній промисловості.

Як повідомило Міністерство оборони Польщі, на Київському залізничному вокзалі Томчика зустріли тимчасовий повірений у справах посольства Польщі Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони полковник Даріуш Слота.

У рамках візиту польський посадовець проведе зустрічі з представниками українського уряду та оборонної промисловості. Разом із керівництвом польського оборонного концерну PGZ він обговорить подальше посилення взаємодії між країнами в оборонному секторі.

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