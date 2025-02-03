Заместитель министра обороны Польши прибыл в Киев для переговоров

Польша и Украина обсуждают укрепление сотрудничества в оборонной промышленности.

Фото: Х / Ministerstwo Obrony Narodowej

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик вместе с делегацией прибыл в Киев для обсуждения укрепления сотрудничества в оборонной промышленности.

Как сообщило Министерство обороны Польши, на Киевском железнодорожном вокзале Томчика встретили временный поверенный в делах посольства Польши Петр Лукасевич и атташе по вопросам обороны полковник Дариуш Слота.

В рамках визита польский чиновник проведет встречи с представителями украинского правительства и оборонной промышленности. Вместе с руководством польского оборонного концерна PGZ он обсудит дальнейшее усиление взаимодействия между странами в оборонном секторе.

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