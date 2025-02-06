У Чернівцях на ходу загорівся маршрутний автобус, відео

Позаду рухалися патрульні, які і помітили вогонь.

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У Чернівцях загорівся під час руху маршрутний автобус. На щастя, це помітили патрульні, які рухалися позаду.

Як повідомляють у Патрульній поліції України, інцидент трапився близько 9-ї години 5 лютого.

Позаду рухалися патрульні, які і помітили вогонь. Відтак, автобус зупинили та пішли тушити вогонь з вогнегасникам.

В цей час пасажири вийшли з палаючого транспортного засобу.

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