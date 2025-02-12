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У Тернополі затримали зловмисника, який напав на жінку та відібрав у неї 80 тисяч гривень

22:54, 12 лютого 2025
За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Тернополі затримали зловмисника, який напав на жінку та відібрав у неї 80 тисяч гривень
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У Тернополі зловмисник напав на жінку та відібрав у неї 80 тисяч гривень. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа пограбувала його дружину.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що жінка близько 19 години поверталася додому. Нападник підстеріг її біля будинку, підбіг ззаду, штовхнув і вирвав з рук сумку, в якій було 80 тисяч гривень. Після цього зловмисник втік.

У ході вжитих заходів оперативники Тернопільського райуправління поліції спільно з колегами з обласного управління карного розшуку з використанням можливостей кримінального аналізу та інших оперативних служб встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився раніше неодноразово судимий 38-річний житель Тернополя. Поліцейські за силової підтримки бійців «КОРД» затримали його за місцем проживання.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція Тернопіль

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