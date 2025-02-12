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В Тернополе задержан злоумышленник, напавший на женщину и отобравший у нее 80 тысяч гривен

22:54, 12 февраля 2025
За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Тернополе задержан злоумышленник, напавший на женщину и отобравший у нее 80 тысяч гривен
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В Тернополе злоумышленник напал на женщину и отобрал у нее 80 тысяч гривен. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, к правоохранителям поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестный ограбил его жену.

Уехав на место происшествия, полицейские установили, что женщина около 19 часов возвращалась домой. Нападающий подстерег ее у дома, подбежал сзади, толкнул и вырвал из рук сумку, в которой было 80 тысяч гривен. После этого злоумышленник скрылся.

В ходе принятых мер оперативники Тернопольского райуправления полиции совместно с коллегами из областного управления уголовного розыска с использованием возможностей уголовного анализа и других оперативных служб установили личность, причастную к совершению преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний тернопольчан. Полицейские при силовой поддержке бойцов "КОРД" задержали его по месту жительства.

Следователи полиции объявили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Национальная полиция полиция Тернополь

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