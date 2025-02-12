Германия разрешила экстрадицию украинца, который сбежал от призыва

Германия экстрадирует украинца, который напал на полицейского перед побегом.

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Суд в Германии принял решение об экстрадиции гражданина Украины, который покинул страну, чтобы избежать военной службы, ссылаясь на соображения совести. Об этом сообщает MDR.

Судьи постановили, что отказ от службы не является основанием для избежания экстрадиции, поскольку речь идет о стране, которая подверглась незаконной агрессии. Решение соответствует как Конституции Германии, так и Европейской конвенции по правам человека.

Запрос на выдачу мужчины поступил от украинских правоохранителей. Известно, что перед побегом он проходил медицинский осмотр, во время которого напал на полицейского.

Сам беглец заявил, что не хочет возвращаться в Украину, поскольку не желает служить в армии и отказывается участвовать в боевых действиях.

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