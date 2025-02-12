Німеччина дозволила екстрадицію українця, який втік від призову

Німеччина екстрадує українця, який напав на поліцейського перед втечею.

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Суд у Німеччині ухвалив рішення про екстрадицію громадянина України, який покинув країну, щоб уникнути військової служби, посилаючись на міркування совісті. Про це повідомляє MDR.

Судді постановили, що відмова від служби не є підставою для уникнення екстрадиції, оскільки йдеться про країну, яка зазнала незаконної агресії. Рішення відповідає як Конституції Німеччини, так і Європейській конвенції з прав людини.

Запит на видачу чоловіка надійшов від українських правоохоронців. Відомо, що перед втечею він проходив медичний огляд, під час якого напав на поліцейського.

Сам утікач заявив, що не хоче повертатися до України, оскільки не бажає служити в армії і відмовляється брати участь у бойових діях.

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