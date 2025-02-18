Хто може отримати доплату за проживання в зоні радіаційного забруднення – деталі

Непрацюючі пенсіонери в зоні радіаційного забруднення отримуватимуть доплату.

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У 2025 році непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у зоні радіаційного забруднення, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 2 361 грн. Ця сума нараховуватиметься разом із пенсією. Виплата передбачена для осіб, які мають статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи та відповідають встановленим критеріям, розповідає Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Факт постійного проживання в зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення підтверджується автоматичною перевіркою даних Державної міграційної служби України. Важливо, щоб особа не переселялася до цієї зони з інших регіонів. Також необхідно мати відповідне посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС.

Припинення виплати доплати відбувається у разі невідповідності зазначеним вимогам. Важливо, що фізичні особи, визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, звільнені від сплати земельного податку.

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