Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС буде внесено рекомендацію до Вищої ради правосуддя про призначення судді на посаду.

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У понеділок, 17 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник Ірини Сергіївни займаній посаді.

За результатами засідання ухвалено рішення визнати суддю Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник Ірину Сергіївну такою, що відповідає займаній посаді. Комісією буде внесено рекомендацію до Вищої ради правосуддя про призначення судді на посаду.

Раніше Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Додамо, у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції.

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