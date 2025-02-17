Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС будет внесена рекомендация в Высший совет правосудия о назначении судьи на должность.

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В понедельник, 17 февраля, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судьи Терновского городского суда Днепропетровской области Солодовник Ирины Сергеевны занимаемой должности.

По результатам заседания принято решение признать судью Терновского городского суда Днепропетровской области Солодовник Ирину Сергеевну такой, что соответствует занимаемой должности. Комиссией будет внесена рекомендация в Высший совет правосудия о назначении судьи на должность.

Ранее Национальная школа судей сообщила о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время отбора на должности судей и последующей профессиональной подготовки новоназначенных судей.

Добавим, в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции.

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