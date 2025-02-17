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Минобороны запускает службы сопровождения военных и их семей

15:38, 17 февраля 2025
Службы будут предоставлять военным и их семьям консультации и помощь по правовым, социально-бытовым, медицинским вопросам.
Минобороны запускает службы сопровождения военных и их семей
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Министерство обороны получило «зеленый свет» для запуска служб сопровождения военных. Приказ №59 от 29 января 2025 г. прошел юридическую экспертизу и был зарегистрирован Министерством юстиции.

Согласно положению службы сопровождения будут действовать в структуре Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В ВСУ функции этих служб будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества. Они будут предоставлять военным и их семьям консультации и помощь по правовым, социально-бытовым, медицинским вопросам.

Запуск служб сопровождения предполагает создание системы поддержки, которая будет обеспечивать военнослужащих и их родных всесторонней помощью – от юридических консультаций до организации медицинской реабилитации.

«Наши защитники должны знать, что они и их семьи не останутся один на один в сложный момент. Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях – составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультируют о возможности прохождения реабилитации после ранения, юридическую консультацию и психологическую помощь», – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В рамках подготовки к запуску служб сопровождения проведено обучение первых групп специалистов. Они получили необходимые навыки по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных. Учеба проводилась в сотрудничестве с волонтерскими организациями и гражданскими экспертами.

В общей сложности службы сопровождения будут охватывать около двух десятков направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что во всех подразделениях ВСУ появятся патронатные службы для семей раненых, погибших и пропавших без вести.

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ВСУ военные армия военнослужащие Минобороны

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