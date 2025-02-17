Глава Военного комитета НАТО допустил вывод части войск США из Европы

США могут вывести из Европы часть из 100 тысяч военнослужащих.

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Военный комитет НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты Америки, скорее всего, сохранят свою приверженность НАТО, хотя могут сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

США «не выйдут из НАТО», - сказал Драгоне. Но вывод части из 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может быть на повестке дня из-за «некоторых обязательств, которые США имеют далеко отсюда, в Тихом океане», - сказал он.

Адмирал также подчеркнул: «я не думаю, что из Европы будет выведено большое количество американцев».

Также Драгоне добавил, что любое сокращение американского присутствия в Европе должно быть принято НАТО с «оперативной точки зрения», добавив, что военные в регионе должны быть в состоянии восполнить образовавшийся пробел.

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