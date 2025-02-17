Глава Військового комітету НАТО допустив виведення частини військ США із Європи

США можуть вивести із Європи частину із 100 тисяч військовослужбовців.

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Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Сполучені Штати Америки, найімовірніше, збережуть свою прихильність НАТО, хоча можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Про це він сказав інтерв'ю Bloomberg.

США «не вийдуть із НАТО», - сказав Драгоне. Але виведення частини зі 100 тисяч військовослужбовців, розміщених у Європі, може бути на порядку денному через «деякі зобов'язання, які США мають далеко звідси, у Тихому океані», - сказав він.

Адмірал також наголосив: «я не думаю, що з Європи буде виведено велику кількість американців».

Також Драгоне додав, що будь-яке скорочення американської присутності в Європі має бути прийнято НАТО з «оперативної точки зору», додавши, що військові в регіоні повинні бути в змозі заповнити прогалину, що утворилася.

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