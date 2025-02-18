Пенсійний фонд пояснив, хто входить до складу домогосподарства ВПО

ВПО, які орендують житло, повинні правильно визначити склад домогосподарства для отримання субсидій.

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Пенсійний фонд України нагадує внутрішньо переміщеним особам, які орендують житло, про визначення складу домогосподарства. До нього входять усі особи, що проживають у найманому приміщенні та пов'язані з наймачем родинними зв'язками.

Зокрема, до складу домогосподарства включаються:

Подружжя та їхні діти, включно з пасинками, падчерками, прийомними дітьми, усиновленими, а також дітьми під опікою або піклуванням.

Діти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах освіти до 23 років і не мають власних сімей.

Діти з інвалідністю після 18 років, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи.

Особи з інвалідністю з дитинства I та II групи або I групи, які проживають разом із батьками.

Непрацездатні батьки подружжя, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів.

Особа, яка доглядає за одинокою людиною з інвалідністю I групи та проживає з нею.

Чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю, або особи, які встановили факт спільного проживання в судовому порядку.

Варто зазначити, що домогосподарство може складатися лише з одного наймача. Вчасне та правильне визначення складу домогосподарства є важливим для отримання соціальних виплат та субсидій.

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