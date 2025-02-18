Пенсійний фонд пояснив, хто входить до складу домогосподарства ВПО

09:59, 18 лютого 2025
ВПО, які орендують житло, повинні правильно визначити склад домогосподарства для отримання субсидій.
Пенсійний фонд України нагадує внутрішньо переміщеним особам, які орендують житло, про визначення складу домогосподарства. До нього входять усі особи, що проживають у найманому приміщенні та пов'язані з наймачем родинними зв'язками.
Зокрема, до складу домогосподарства включаються:
- Подружжя та їхні діти, включно з пасинками, падчерками, прийомними дітьми, усиновленими, а також дітьми під опікою або піклуванням.
- Діти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах освіти до 23 років і не мають власних сімей.
- Діти з інвалідністю після 18 років, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи.
- Особи з інвалідністю з дитинства I та II групи або I групи, які проживають разом із батьками.
- Непрацездатні батьки подружжя, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів.
- Особа, яка доглядає за одинокою людиною з інвалідністю I групи та проживає з нею.
- Чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю, або особи, які встановили факт спільного проживання в судовому порядку.
Варто зазначити, що домогосподарство може складатися лише з одного наймача. Вчасне та правильне визначення складу домогосподарства є важливим для отримання соціальних виплат та субсидій.
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