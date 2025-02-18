Пенсионный фонд объяснил, кто входит в состав домохозяйства ВПЛ

ВПЛ, которые арендуют жилье, должны правильно определить состав домохозяйства для получения субсидий.

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Пенсионный фонд Украины напоминает внутренне перемещенным лицам, которые арендуют жилье, об определении состава домохозяйства. В него входят все лица, проживающие в съемном помещении и связанные с нанимателем родственными связями.

В частности, в состав домохозяйства включаются:

Супруги и их дети, включая пасынков, падчериц, приемных детей, усыновленных, а также детей под опекой или попечительством.

Дети, которые учатся на дневной или дуальной форме в учебных заведениях до 23 лет и не имеют собственных семей.

Дети с инвалидностью после 18 лет, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы.

Лица с инвалидностью с детства I и II группы или I группы, проживающие вместе с родителями.

Нетрудоспособные родители супругов, проживающие вместе с ними и находящиеся на их иждивении из-за отсутствия собственных доходов.

Лицо, ухаживающее за одиноким человеком с инвалидностью I группы и проживающее с ним.

Мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей, или лица, которые установили факт совместного проживания в судебном порядке.

Стоит отметить, что домохозяйство может состоять только из одного нанимателя. Своевременное и правильное определение состава домохозяйства является важным для получения социальных выплат и субсидий.

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