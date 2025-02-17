Міноборони запускає служби супроводу військових та їхніх родин

Служби надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони отримало «зелене світло» для запуску служб супроводу військових. Наказ №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції.

Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міністерства оборони, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.

Вказується, що запуск служб супроводу передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військовослужбовців та їхніх рідних всебічною допомогою – від юридичних консультацій до організації медичної реабілітації.

«Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених. Навчання проводилося у співпраці з волонтерськими організаціями та цивільними експертами.

Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямків підтримки, що сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.

Раніше повідомлялося, що у всіх підрозділах ЗСУ з’являться патронатні служби для родин поранених, загиблих і зниклих безвісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.