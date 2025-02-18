Кто может получить доплату за проживание в зоне радиационного загрязнения – детали

Неработающие пенсионеры в зоне радиационного загрязнения будут получать доплату.

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В 2025 году неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, будут получать ежемесячную доплату в размере 2 361 грн. Эта сумма будет начисляться вместе с пенсией. Выплата предусмотрена для лиц, имеющих статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы и отвечающих установленным критериям, рассказывает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Факт постоянного проживания в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения подтверждается автоматической проверкой данных Государственной миграционной службы Украины. Важно, чтобы лицо не переселялось в эту зону из других регионов. Также необходимо иметь соответствующее удостоверение пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Прекращение выплаты доплаты происходит в случае несоответствия указанным требованиям. Важно, что физические лица, признанные пострадавшими от Чернобыльской катастрофы, освобождены от уплаты земельного налога.

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