Працівниця у відпустці доглядала за хворою дитиною і захворіла сама — як оплачується лікарняний

Якщо у відпустці працівниця доглядала за хворою дитиною та захворіла сама, виплати нараховуються лише за її власну хворобу, а відпустка продовжується.

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Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області роз’яснило, як оплачуються дні тимчасової непрацездатності, якщо під час перебування у щорічній відпустці працівниця одночасно доглядала за хворою дитиною та хворіла сама.

У такому випадку накладаються період відпустки та періоди тимчасової непрацездатності однієї особи за різними страховими випадками.

Наприклад, працівниці у період з 2 до 15 лютого 2025 року включно надано частину щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Під час відпустки вона і дитина захворіли. Сімейним лікарем було видано два медичних висновки про тимчасову непрацездатність та сформовано два листки непрацездатності: з 9 по 11 лютого причина непрацездатності – «необхідність догляду за хворою дитиною», а з 10 по 13 лютого 2025 року – «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві».

Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років у період перебування застрахованої особи у щорічній відпустці не надається.

Тож, оплаті в даному випадку підлягає період тимчасової непрацездатності з 10.02.2025 по 13.02.2025, і відпустка подовжується на 4 календарні дні.

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