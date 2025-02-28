Работница в отпуске ухаживала за больным ребенком и заболела сама — как оплачивается больничный

Если в отпуске работница ухаживала за больным ребенком и заболела сама, выплаты начисляются только за его собственную болезнь, а отпуск продолжается.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, как оплачиваются дни временной нетрудоспособности, если во время пребывания в ежегодном отпуске работница одновременно ухаживала за больным ребенком и сама болела.

В таком случае накладываются периоды отпуска и периоды временной нетрудоспособности одного лица по разным страховым случаям.

Например, работнице на период с 2 по 15 февраля 2025 года включительно предоставлена часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней. Во время отпуска она и ребенок заболели. Семейный врач выдал два медицинских заключения о временной нетрудоспособности и сформировал два листка нетрудоспособности: с 9 по 11 февраля причина нетрудоспособности – «необходимость ухода за больным ребенком», а с 10 по 13 февраля 2025 года – «временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве».

Пособие по временной нетрудоспособности для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет в период пребывания застрахованного лица в ежегодном отпуске не предоставляется.

Таким образом, в данном случае подлежит оплате период временной нетрудоспособности с 10.02.2025 по 13.02.2025, и отпуск продлевается на 4 календарных дня.

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