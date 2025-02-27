В Николаеве военный пошел в СЗЧ и жестоко избил знакомую

Мужчина жестоко избил женщину, нанеся ей тяжелые телесные повреждения, после чего ее госпитализировали, а во время обыска у него изъяли незаконно приобретенную гранату с взрывателем.

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В Николаеве суд арестовал без права залога 41-летнего военнослужащего, который самовольно покинул часть и жестоко избил знакомую женщину. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Отмечается, что в ночь на 16 февраля мужчина находился в доме своей знакомой в Николаеве, где между ними возник конфликт на почве ревности.

В ходе конфликта он нанес женщине не менее трех ударов ладонями рук в область лица, несколько раз бросил на пол и начал наносить удары кулаками по туловищу и лицу, от которых последняя потеряла сознание. Женщина получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.

Кроме этого, у мужчины был изъят корпус гранаты РГД-5 и взрыватель, которые он незаконно приобрел.

В судебном заседании, подозреваемый просил избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, не отрицал того факта, что самовольно покинул часть, однако отметил, что проходил лечение.

Его защитник поддержал позицию своего клиента.

По результатам рассмотрения, следственный судья пришел к выводу об обоснованности подозрения и наличии рисков укрывательства от следствия и суда, влияния на потерпевшую и свидетелей, совершении иного уголовного правонарушения, и постановил заключить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

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