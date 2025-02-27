В Николаеве военный пошел в СЗЧ и жестоко избил знакомую

В Николаеве суд арестовал без права залога 41-летнего военнослужащего, который самовольно покинул часть и жестоко избил знакомую женщину. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.
Отмечается, что в ночь на 16 февраля мужчина находился в доме своей знакомой в Николаеве, где между ними возник конфликт на почве ревности.
В ходе конфликта он нанес женщине не менее трех ударов ладонями рук в область лица, несколько раз бросил на пол и начал наносить удары кулаками по туловищу и лицу, от которых последняя потеряла сознание. Женщина получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.
Кроме этого, у мужчины был изъят корпус гранаты РГД-5 и взрыватель, которые он незаконно приобрел.
В судебном заседании, подозреваемый просил избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, не отрицал того факта, что самовольно покинул часть, однако отметил, что проходил лечение.
Его защитник поддержал позицию своего клиента.
По результатам рассмотрения, следственный судья пришел к выводу об обоснованности подозрения и наличии рисков укрывательства от следствия и суда, влияния на потерпевшую и свидетелей, совершении иного уголовного правонарушения, и постановил заключить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.