Кабмин уполномочил министров Свириденко или Сибигу на подписание соглашения о полезных ископаемых из США

Правительство опубликовало распоряжение об одобрении соглашения о полезных ископаемых с США

Фото: kmu.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Позже Кабинет Министров Украины опубликовал распоряжение об одобрении соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки.

Кабмин уполномочил вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу на подписание соглашения о полезных ископаемых.

«Одобрить проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение», – говорится в документе.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут соответствующую встречу.

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