Кабмін уповноважив міністрів Свириденко або Сибігу на підписання угоди про корисні копалини зі США

Уряд опублікував розпорядження про схвалення угоди про корисні копалини зі США.

Фото: kmu.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Згодом Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про схвалення угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки.

Кабмін уповноважив віцепрем’єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання угоди про корисні копалини

«Схвалити проект Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або Міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду.», – йдеться в документі.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

Нагадаємо, у медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп проведуть відповідну зустріч.

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