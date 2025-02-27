У Миколаєві військовий пішов у СЗЧ та жорстко побив знайому

Чоловік жорстоко побив жінку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, після чого її госпіталізували, а під час обшуку у нього вилучили незаконно придбану гранату із підривачем.

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У Миколаєві суд заарештував без права застави 41-річного військовослужбовця, який самовільно залишив частину і жорстоко побив знайому жінку. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Зазначається, що у ніч на 16 лютого чоловік перебував в помешканні своєї знайомої у Миколаєві, де між ними виник конфлікт на грунті ревнощів.

В ході конфлікту він наніс жінці не менше трьох ударів долонями рук в область обличчя, декілька разів кинув на підлогу та почав наносити удари кулаками в по тулубу та обличчю, від яких остання втратила свідомість. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і її було госпіталізовано.

Окрім цього, у чоловіка було вилучено корпус гранати РГД-5 та підривач, які він незаконно придбав.

У судовому засіданні, підозрюваний просив обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, не заперечував того факту, що самовільно залишив частину, проте зазначив, що проходив лікування.

Його захисник підтримав позицію свого клієнта.

За результатами розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та наявності ризиків переховування від слідства та суду, впливу на потерпілу та свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення, та ухвалив взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

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