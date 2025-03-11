На лівому березі Києва водій Mercedes провіз на дверці правоохоронця – відео

Біля ТРЦ «Проспект» сталася погоня з використанням зброї.

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У Києві на лівому березі біля ТРЦ «Проспект» сталася погоня, під час якої поліція застосувала вогнепальну зброю. Згідно з повідомленнями місцевих Телеграм-каналів, правоохоронці спробували зупинити автомобіль Mercedes, однак водій не зупинився та продовжив рух.

У відповідь на його втечу поліцейські були змушені відкрити вогонь. Крім того на відео видно, як поліцейський висить на дверці авто в русі. Події сталися в районі ТРЦ, обставини інциденту з’ясовуються.

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