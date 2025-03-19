На Київщині серед житлових будинків виявили уламки ворожого БпЛА, фото

Фахівці підтвердили, що це залишки ворожого дрона-камікадзе.

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У Київській області після чергової нічної атаки ворога мешканці одного з населених пунктів Бучанського району знайшли уламки безпілотника. Про це повідомили у ДСНС України.

На місці фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України підтвердили, що це залишки ворожого дрона-камікадзе «Герань-2».

Надзвичайники підкреслюють, що уламки БпЛА, ракет чи інших невідомих предметів можуть становити смертельну загрозу.

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