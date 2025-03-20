У Києві водій катався містом з перевернутим номерним знаком – відео

У Києві водій керував автівкою Volkswagen з перевернутим номерним знаком. Його помітили інспектори у Святошинському районі під час патрулювання.
Патрульні зупинили транспортний засіб, провели профілактичну бесіду з водієм щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП.
Водії транспортних засобів притягуються до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:
Санкція статті передбачає адміністративну відповідальність, а саме штраф — 1190 гривень.
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