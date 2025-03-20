У Києві водій катався містом з перевернутим номерним знаком – відео

Водій автомобіля Volkswage неналежним чином закріпив державний номерний знак.

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У Києві водій керував автівкою Volkswagen з перевернутим номерним знаком. Його помітили інспектори у Святошинському районі під час патрулювання.

Патрульні зупинили транспортний засіб, провели профілактичну бесіду з водієм щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП.

Водії транспортних засобів притягуються до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу;

з номерним знаком, що не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

із нанесенням на номерний знак покриття або застосування матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

умисне приховування номерного знака.

Санкція статті передбачає адміністративну відповідальність, а саме штраф — 1190 гривень.

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