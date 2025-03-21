Росіяни шантажували 14-річну дівчинку відвертими фото, аби та вчинила теракт у Тернополі — СБУ

У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку завербували російські спецслужби, аби підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, російські спецслужби «зламали» її телефон.
Як виявились, росіяни шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в мережу.
Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій. Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.
У цей момент росіяни планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.
Правоохоронці зірвали ворожі плани – своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).
Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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