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Росіяни шантажували 14-річну дівчинку відвертими фото, аби та вчинила теракт у Тернополі — СБУ

11:20, 21 березня 2025
Російські спецслужби планували підірвати школярку разом з вибухівкою біля управління поліції.
Росіяни шантажували 14-річну дівчинку відвертими фото, аби та вчинила теракт у Тернополі — СБУ
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У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку завербували російські спецслужби, аби підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, російські спецслужби «зламали» її телефон.

Як виявились, росіяни шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в мережу.

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій. Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

У цей момент росіяни планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани – своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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